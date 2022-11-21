Йдеться про фаворитку проекту - 25-річну Сашу з Харкова, з якою у головного героя вже був поцілунок.

Після виходу "Холостяка-12" багато глядачів обрали для себе фаворитів. Судячи з коментарів у соціальних мережах, багато хто віддав перевагу 25-річній Саші з Харкова. Дівчина представилася як безробітна, розповіла, що займається саморозвитком.

Але користувачі мережі з'ясували дещо з її минулого. Виявилося, що раніше вона намагалася знайти любов на аналогічному проекті в Литві. Він називався "Кохання без кордонів". Шоу виходило на екрани в 2021 році.

На сайті литовського телеканалу tv3.lt сказано, що Олександра Мудра - неймовірна красуня, яка вразила тисячі глядачів після появи в ефірі трейлера проекту. В українському романтичному шоу Саша розповіла про себе не так багато, як у литовському.

Відео дня

Там з'ясувалося, що дівчина мріяла побудувати кар'єру в журналістиці, але у неї не вийшло. Потім вона кинула роботу в ЗМІ і в пошуках себе вирішила взяти участь у проекті.

Відомо, що у фіналі головний герой зробив вибір на користь конкурентки Саші.

Нагадаємо, після виходу шоу "Холостяк" головного героя Алекса Топольського розкритикували за те, що з нього нібито створили образ успішного бізнесмена тільки для ТБ. Чоловік поспішив відповісти на ці звинувачення.

Вас також можуть зацікавити новини: