43-річна українська співачка Оля Полякова зізналася, що довгі роки приховувала свій справжній вік від публіки і преси. Артистка згадала випадок, коли на старті її кар'єри у неї брали інтерв'ю і запитали скільки їй років. Тоді Олі було 30, але їй здавалося ганебним бути в ці роки починаючою співачкою, тому вона назвала цифру 25. Про це суперблондинка розповіла в шоу "Дорослі дівчатка" на YouTube-каналі Маші Єфросиніної.
"Коли мені було 30, я нічого не досягла! Я була ніхто, хоча вже років 15 працювала, як проклятий кінь. Ніхто не звертав на мене увагу. І в 30 років у мене був великий день народження, на який вперше прийшли ЗМІ і вони запитали: "Скільки вам років?", і мені здалося, що в 30 років бути починаючою зіркою і співати нехитрі пісеньки – якось соромно, тому я сказала, що мені 25",-згадала Полякова.
Коли півтора роки тому розкрилася правда і у Вікіпедії опублікували справжній вік Олі, вона довго ридала.
Зараз зірка абсолютно не переживає з цього приводу, адже після 24 лютого її цінності змінилися.
Нагадаємо, раніше УНІАН зробив добірку 5 зіркових скандалів за час війни.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Російський журналіст Невзоров і його дружина хочуть отримати українське громадянство-ЗМІ
- Скандальна місіс Крим - 2022 відповіла на цькування: "у мене була істерика"
- Євген Кошовий розповів про коротку зустріч із Зеленським: "приїхали підтримати"
- Стриптизер-путініст Тарзан матамі пригрозив НАТО: "Били, б'ємо і будемо бити"