Співачка зізналася, що їй було соромно говорити про свої роки.

43-річна українська співачка Оля Полякова зізналася, що довгі роки приховувала свій справжній вік від публіки і преси. Артистка згадала випадок, коли на старті її кар'єри у неї брали інтерв'ю і запитали скільки їй років. Тоді Олі було 30, але їй здавалося ганебним бути в ці роки починаючою співачкою, тому вона назвала цифру 25. Про це суперблондинка розповіла в шоу "Дорослі дівчатка" на YouTube-каналі Маші Єфросиніної.

"Коли мені було 30, я нічого не досягла! Я була ніхто, хоча вже років 15 працювала, як проклятий кінь. Ніхто не звертав на мене увагу. І в 30 років у мене був великий день народження, на який вперше прийшли ЗМІ і вони запитали: "Скільки вам років?", і мені здалося, що в 30 років бути починаючою зіркою і співати нехитрі пісеньки – якось соромно, тому я сказала, що мені 25",-згадала Полякова.

Коли півтора роки тому розкрилася правда і у Вікіпедії опублікували справжній вік Олі, вона довго ридала.

Зараз зірка абсолютно не переживає з цього приводу, адже після 24 лютого її цінності змінилися.

Нагадаємо, раніше УНІАН зробив добірку 5 зіркових скандалів за час війни.

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