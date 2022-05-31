УНІАН зібрав найодіозніші висловлювання і гучні з'ясування стосунків.

Попри те, що в Україні вже четвертий місяць йде війна, багато знаменитостей усвідомлено або неусвідомлено продовжують намагатися "хайпувати" на публічних скандалах. УНІАН зібрав топ-5 випадків, які обурили громадськість останнім часом.

Ірина Федишин, Євробачення і "грішники"

Українська співачка нещодавно оскандалилася по повній. Спочатку її звинуватили (як і всіх членів журі від України) в тому, що вони не поставили жодного бала поляку за його номер на пісенному конкурсі. У спробах виправдатися Ірина привернула до себе увагу, а на одному з інтерв'ю, коментуючи представників ЛГБТ-ком'юніті, назвала їх "грішниками".

Це не залишили без уваги ні шанувальники, ні колеги - і перші, і другі засудили такі слова Федишин, назвавши її гомофобкою.

Оксана Білозір, Оля Полякова, Тоня Матвієнко

Українська співачка Оксана Білозір звинуватила Матвієнко і Полякову в тому, що вони нібито порушують авторське право, виконуючи її пісні без дозволу.

Артистка пообіцяла, що подасть до суду на недобросовісних виконавиць. Катерина Осадча назвала претензії Оксани Білозір дикістю, адже під час війни в Україні явно недоречно висмоктувати подібні скандали з пальця.

Ольга Сумська та її дочка, яка залишається в РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато місцевих зірок почали активно поширювати інформацію про те, як російські загарбники бомблять мирні міста.

Серед тих, хто став на інформаційний захист своєї країни, була і Ольга Сумська. Однак навколо її імені розгорівся скандал після новини про те, що дочка актриси Антоніна Паперна не виїхала з Росії. Зіркова мама виправдала дівчину тим, що та нібито не може, адже у неї маленька дитина.

"Моя старша дочка всім серцем переживає за нас, за Україну... Коли в жовтні святкували 88-річчя мами, її бабусі, вона зробила сюрприз і прилетіла на один день, щоб привітати рідну людину! Немов відчувала, що це востаннє.. З перших днів війни її сторінку закидали гнівними коментарями, мовляв, давай, висловлюйся ... болюче питання. Тотальна залежність від обставин, в яких вони знаходяться і найголовніше – двоє дітей, за яких вони з чоловіком відповідають. Виплакала всі сльози, дзвонить по сто разів на день, щоб дізнатися, як ми. А ми вдома, ми в Україні. І ми переможемо! Віримо всім серцем", - сказала Сумська В інтерв'ю "КП в Україні".

Могилевська і три державні мови

В Україні виникає досить багато конфліктів на ґрунті мови. Співачка Наталія Могилевська заявила, що в Україні недостатньо однієї державної мови, і запропонувала узаконити ще дві - російську та англійську.

"Я буду першою, хто після війни буде вимагати, просити, говорити, що Україна повинна мати три мови державних. Зрозуміло, що сьогодні весь світ нікуди не може дітися без англійської мови і наші діти всі його знають – для них це друга рідна мова. І половина України говорить російською мовою, половина України говорить українською мовою....",- сказала Могилевська.

Не всі оцінили такий вислів артистки, особливо, за часів війни з РФ.

Таїсія Повалій та "Пісня про рушник"

Артистка, яка позиціонувала себе як українська, отримала виправданий шквал критики після того, як на 9 травня співала в Кремлі. І не просто співала. Під час обстрілів українських міст російськими окупантами вона цинічно виконала перед росіянами "Пісню про рушник".

Після цього від неї відхрестився син Денис Повалій.

Нагадаємо, Астаф'єва перерахувала 5 секс-символів ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: