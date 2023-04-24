Філіп Кіркоров познайомився з Володимиром Зеленським на початку нульових, коли той тільки починав будувати свою кар'єру в шоу-бізнесі.

Путініст Філіп Кіркоров у коментарі росЗМІ розповів про співпрацю і спілкування з Володимиром Зеленським. Як відомо, зараз екс-приятелі не спілкуються. Познайомилися вони близько двадцяти років тому, коли разом працювали на декількох проектах.

"У нас були чудові стосунки", - згадав Кіркоров.

За словами артиста-путініста, в останній раз з Володимиром Зеленським він бачився ще в 2015 році. Це була випадкова зустріч в одному з торгових центрів Майамі. Під час зустрічі радісних дружніх обіймів не було.

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"Побачивши мене, він відвів очі. Те, що з ним зараз відбувається, - це для мене повне одкровення. Я його не впізнаю. Це інша людина. Абсолютний зомбі, який нічого не бачить і не чує", - сказав Кіркоров.

Зазначимо, Володимир Зеленський і Філіп Кіркоров дійсно неодноразово працювали разом. Наприклад, вони удвох знімалися в мелодрамі "Кохання у великому місті", а також Кіркоров з'являвся у фільмі "Новорічні свати", продюсером якого був Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Філіп Кіркоров заявив, що він більше не самотній. Подробиць свого особистого життя він вирішив не розкривати, проте зауважив, що всі його перетворення і пластичні операції частково обумовлені почуттям закоханості.

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