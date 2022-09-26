Їхні стосунки починалися з дружби.

Український ресторатор Даша Кацуріна після розлучення з Михайлом Кацуріним знайшла підтримку в артисті Володимирі Дантесі, з яким вже багато років дружила.

Дівчина зізналася, що Володимир її підтримував, був поруч у цей непростий період її життя. Коли стало відомо про те, що екс-чоловік Даші - Михайло Кацурін - і екс-дружина Дантеса - Надя Дорофєєва - зійшлися, шанувальники почали підозрювати, що і у Даші і Вови роман.

Як зізнається Кацуріна, спочатку вони з Вовою над цим сміялися. При цьому в їхніх стосунках був присутній флірт. І тільки пізніше вони зрозуміли, що їхня дружба переросла в більш серйозні стосунки.

"Нам класно удвох. Я не можу не сказати, що у нас там флірту не було, коли все це почалося. Ми щось могли один одному закинути, тобто кинути один одному коментарі, жартувати. Ми дуже довго дружили, він близька мені людина. Він бачив мене і на похмілля, і не в дуже гарному настрої, красивою або не красивою, вранці і ввечері. Він мене бачив будь-якою", - сказала Даша в інтерв'ю Василині Фроловій.

Вона зазначила, що ці стосунки не почалися з нуля. Вони побудовані на дружбі. Саме тому ці стосунки міцні і щирі.

"Я знаю про нього дуже багато, його негативні риси, а він мої. І ми з цим погодилися, коли почалися стосунки", - додала дівчина.

Історія роману Даші Кацуріної та Володимира Дантеса

Після того, як Дантес розлучився з Дорофєєвою, а Даша з Мішею Кацуріним, екс-подружжя помінялися партнерами. Дорофєєва і Кацурін зійшлися практично одразу. Як зізналася сама Надя, вони дійсно закохалися один в одного.

Сама Даша важко переживала розлучення, але в цей час поруч з нею опинився Дантес, який до того ж надав їй підтримку. Згодом і їхні дружні стосунки переросли в роман.

Більш того, Дантес вже познайомив Дашу зі своєю мамою.

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