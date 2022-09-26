Дівчина зізналася, що її вина в їхньому розриві теж є.

Український ресторатор Даша Кацуріна розповіла, чому розлучилася з чоловіком Михайлом Кацуріним, з яким виховувала двох дітей.

За словами Даші, озираючись назад, вона розуміє, що не давала чоловікові особистого простору. Хоча воно було йому необхідне. Через це у них виникали конфлікти, Міша віддалявся від неї.

"Не потрібно так багато працювати разом, треба давати простір один одному. Ми зліпилися дуже з Мішею. А потім, коли він почав розклеюватися, тому що це не прикольно, я така: "А я не знаю, як без нього! Іди до мене!". Це не прикольно. У нього зворотний такий імпульс: "Та ні, я хочу сам"", - сказала Даша в інтерв'ю Василині Фроловій.

Дівчина усвідомила, що була в цих стосунках стервом. Напевно, тому їхній шлюб і розпався.

"Зараз я аналізую всі свої вчинки в цих попередніх стосунках, я розумію, що, бл*ха, як він жив всі сім років. Я розумію, що я стерво ще та", - зазначила дівчина.

Історія розлучення Даші і Міші Кацуріних

У березні 2022 року стало відомо про розлучення Даші Кацуріної і Михайла Кацуріна. Пізніше з'ясувалося, що рішення про розлучення ухвалила ще одна зіркова пара - Надя Дорофєєва і Володимир Дантес.

Через деякий час стало відомо, що Міша Кацурін зустрічається з Надею Дорофєєвою, а Даша Кацуріна після розлучення втішалася в обіймах Володимира Дантеса. Так, екс-подружжя і колишні друзі просто помінялися партнерами.

Зараз новоутворені пари показують, як проводять час разом. Варто відзначити, що і Дантес, і Дорофєєва знайшли спільну мову з дітьми Міші і Даші.

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