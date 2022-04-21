За словами Наді, вони розлучилися ще до війни.

Українська співачка Надя Дорофєєва вперше прокоментувала розлучення з Володимиром Дантесом, про яке вони оголосили ще в березні 2022 року.

За словами Наді, таке рішення вони прийняли ще до війни. А вирішили оголосити про це тому, що не могли обманювати шанувальників.

"Я завжди досить відверта зі своїми шанувальниками. І я не думаю, що ми когось образили тим, що ми сказали з Вовою про те, що ми вже більше не разом, але ми дуже поважаємо один одного. Хотілося вже про це сказати, тому що ми розлучилися ще до війни. І було багато питань, нам було дуже складно відповідати, як там Вова, як там Надя, а ми вже не разом. Тому ми вирішили поставити крапку в цьому", - сказала Дорофєєва в програмі "Зірковий шлях".

Також вона додала, що вже готова до нових стосунків. Зазначимо, Наді приписують роман з ресторатором і музикантом Михайлом Кацуріним. Пара разом відпочивала в Барселоні, а пізніше в мережі з'явилося їх спільне романтичне фото.

Нагадаємо, раніше Дантес розповів про стосунки з Дорофєєвою після розлучення.

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