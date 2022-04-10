За словами Приходько, плакати на камеру - це убого.

Українська співачка Анастасія Приходько висловилася з приводу сліз опальної Світлани Лободи, яка до внесення в "чорний список" артистів, що підтримують путінський режим, мовчала про війну в Україні.

В ексклюзивному інтерв'ю УНІАН співачка заявила, що Лобода почала говорити про війну тільки тоді, коли окупанти прийшли до неї в будинок, в Ірпінь.

"Сльози опальних артистів - це смішно, це убого. Для мене це - злиденна душа. Лобода почала говорити про війну тільки тоді, коли окупанти прийшли до неї в будинок, в Ірпінь: "Ой, у мене ж там батьки, ой...". Дорога, вони до тебе додому прийшли ще в Донецьк і Луганськ. Це не десь там була війна, це все Україна, це у тебе шматок землі забрали", - сказала Приходько.

Вона додала, що той, хто зрадив один раз, зробить це ще раз.

"Мені прикро, коли зараз артисти починають "перевзуватися" в польоті. Зрадивши один раз, зрадять ще раз. І повірте, та ж Ані Лорак вилізе ще з українськими піснями і буде на весь голос кричати про те, як вона щиро любить Україну", - зазначила співачка.

За словами Приходько, під час війни не може бути нейтралітету. Кожен повинен зайняти певну позицію і визначитися, на чиїй він стороні.

"Якщо ви взяли на себе ношу артиста, то не треба думати, що ви просто розважальний персонаж. Ви ж співаєте про кохання, розставання, переживання. Ви ж не звірі. Значить, ви вже повинні розуміти, що на вас спираються люди. Не можна говорити про те, що ти просто співаєш і твої пісні не мають ніякого відношення до політики. Тоді йди ти зі своїми піснями слідом за російським військовим кораблем. Йдіть зі сцени, не ганьбіть її", - підсумувала зірка.

Нагадаємо, раніше Настя Приходько розповіла, як через війну помирилася з мамою після трирічного мовчання.

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