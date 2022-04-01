Українська співачка Настя Приходько понад три роки не спілкувалася зі своєю мамою. Дівчина зізнавалася, що вона навіть не бачила своїх молодших онуків.
Але війна в Україні все змінила. За словами Приходько, через тиждень після вторгнення Росії в Україну мама їй написала і порушила трирічне мовчання.
"Мені через тиждень написала мати, і я їй відповіла. Вирішила, що зараз не час з'ясовувати з нею стосунки. Подумала, якщо їй так легше, якщо вона набралася сміливості за три роки написати, то я думаю, що в такий час, напевно, треба спілкуватися. Я вирішила так", - розповіла Приходько в інтерв'ю DOROTYE.
Нагадаємо, раніше Настя Приходько закликала позбавити громадянства Лорак і Лободу через мовчання про війну в Україні. І якщо Лорак досі мовчить, то Лобода реабілітувалася - її прибирали з "чорного списку" артистів, що підтримують війну.