Співачка пояснила, що зараз не час для з'ясування стосунків.

Українська співачка Настя Приходько понад три роки не спілкувалася зі своєю мамою. Дівчина зізнавалася, що вона навіть не бачила своїх молодших онуків.

Але війна в Україні все змінила. За словами Приходько, через тиждень після вторгнення Росії в Україну мама їй написала і порушила трирічне мовчання.

"Мені через тиждень написала мати, і я їй відповіла. Вирішила, що зараз не час з'ясовувати з нею стосунки. Подумала, якщо їй так легше, якщо вона набралася сміливості за три роки написати, то я думаю, що в такий час, напевно, треба спілкуватися. Я вирішила так", - розповіла Приходько в інтерв'ю DOROTYE.

Нагадаємо, раніше Настя Приходько закликала позбавити громадянства Лорак і Лободу через мовчання про війну в Україні. І якщо Лорак досі мовчить, то Лобода реабілітувалася - її прибирали з "чорного списку" артистів, що підтримують війну.

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