Лузан додав, що Потап розчарував його.

Український продюсер Андрій Лузан розповів, що його колега Олексій Потапенко під час повномасштабного російського вторгнення відпочивав за кордоном.

Раніше Потап говорив про те, що виїхав до Іспанії ще до початку великої війни, а після їздив світом і виступав на благодійних концертах. Однак Лузан впевнений, що артист просто відпочивав у Барселоні.

Також він відповів на питання Слави Дьоміна, що сказав би Потапу, якби зустрівся з ним.

"Як Барса? Як відпочив? Я знаю багато інсайдів з приводу того, що відбувалося в MОZGI і як вони там пересувалися. І те, що він говорив в інтерв'ю, я такий: "Ну, йо-майо, ну, Льоша, ну, що ти таке говориш. Це ж нісенітниця якась", - сказав продюсер в інтерв'ю.

Він додав, що всі відомі українські чоловіки, які виїхали за кордон подалі від війни, розчарували його. Він згадав і Олега Винника, чиє слово раніше було досить вагомим для людей.

Нагадаємо, раніше Потап розповів, чим займається під час війни в Україні. Виявилося, що музикант створив онлайн-платформу Helpua.io, до якої долучив відомих людей. Мета платформи - зібрати кошти для допомоги постраждалим від війни.

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