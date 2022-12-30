Музикант розповів, як допомагає українцям у такий непростий час.

Український репер Потап розповів, чим він займається під час війни в країні. Виявилося, що музикант створив онлайн-платформу Helpua.io, до якої долучив відомих людей. Мета платформи - зібрати кошти для допомоги постраждалим від війни.

Потап повідомив, що платформа Helpua.io - це NFT-маркетплейс, на якому можна купити лоти, створені графічними дизайнерами всього світу. Виручені кошти будуть спрямовані на допомогу людям, які через російське вторгнення залишилися без даху над головою.

"Щодня ми отримуємо сотні історій і робимо все можливе, щоб допомогти нужденним. Ми не концентруємося на одному регіоні або одній родині, а надаємо необхідну допомогу якомога більшій кількості українців. Відправляємо десятки продуктових наборів, закуповуємо теплі побутові речі - одяг, ковдри, матраци і відправляємо їх в "гарячі точки", - поділився Потап.

Відзначимо, що в Потап тримає також інформаційну оборону. Нещодавно він довів до сліз піснею про розділені через війну сім'ї. Композиція отримала назву "Триклятий лютий".

"Всім нам потрібно вірити, що вже скоро настане те майбутнє, в якому кожен з нас відпустить все погане, особливо той "Триклятий лютий", який агресивно і жорстоко увійшов в наше життя в цьому році", - прокоментував свою нову роботу.

Нагадаємо, "Антитіла" презентували оновлену версію культового "Щедрика".

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