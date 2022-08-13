Відомі українські артисти Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко відповіли на чутки про їхнє розлучення. Ця новина буквально підірвала український медіапростір.
В ефірі "Сніданку з 1+1" пара розповіла, що сміялася з публікацій низки ЗМІ про їхнє розлучення. Тоня вирішила обійтися коротким коментарем: "Не дочекаєтесь... Ні, ми не розлучалися".
Коли ця новина "виринула" у ЗМІ, Тоня перебувала за кордоном. Тож журналісти запитали, чи зідзвонювалася вона з Арсеном, щоб обговорити таку інформацію низки сайтів.
"Ми посміялися", - зізнається зіркове подружжя.
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися чутки про розлучення українських артистів Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна. А причиною тому стало висловлювання коміка Миколи Зирянова, який в ефірі програми "Леви на джипі" повідомив про розірвання стосунків зіркової пари.
Нагадаємо, Тоня і Арсен одружилися в 2017 році. У шлюбі у них народилася дочка Ніна, яку назвали на честь зіркової бабусі Ніни Матвієнко. Також у них є діти від попередніх шлюбів.