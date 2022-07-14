Співачка повідомила, що двоє учасників її команди потрапили під обстріл.

Українська співачка Оля Цибульська розповіла, що члени її команди перебували в центрі Вінниці, коли російські окупанти завдали авіаудару.

"Сьогодні два члени моєї команди постраждали від ракетної атаки росіян по будинку культури у Вінниці. Обидва отримали поранення і вижили, за що я дякую Богові", - написала співачка.

Вона уточнила, що один з них зараз знаходиться в лікарні.

"Я не можу навіть говорити. У Вінниці серед постраждалих член моєї команди. Слава Богу, живий. Поранений у лікарні. Ці відео з наших міст, з нашими людьми... Як це пережити? Коли світ назве тероризм тероризмом?" - написала Цибульська в інста-сторіз.

Раніше УНІАН повідомляв, що під обстріл потрапили і члени команди української співачки ROXOLANA. Одна людина загинула і ще кілька поранених. Їх також госпіталізували в лікарню, де екстрено провели операцію. Лікарі досі борються за їхні життя.

Крім того, на обстріл Вінниці російськими окупантами вже встигли відреагувати українські знаменитості.

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