Співачка зі сльозами на очах розповіла про втрату.

Українська співачка ROXOLANA сьогодні повинна була виступити у Вінниці, але її концерт зірвався через ракетний удар по центру міста.

Внаслідок обстрілів Вінниці постраждала і її команда. За словами співачки, одна людина з команди загинула, друга - у важкому стані, її оперують.

"Під час ракетних обстрілів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені. Женя загинув. Андрій у важкому стані продовжує боротися за життя в операційній. Ми молимося за їхнє життя і життя всіх, хто постраждав сьогодні. Ми ніколи не пробачимо. Кошти за квитки з усіх концертів будуть повернуті. Будь ласка, моліться", - написала співачка на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. В результаті обстрілу постраждало багато людей, а також є жертви, серед яких маленька дитина.

Українські знаменитості вже відреагували на звірства російської армії в Україні.

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