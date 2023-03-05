Український блогер Олександр Волошин, якого шанувальники знають як чоловіка Анни Трінчер, розповів підписникам блогу про проблеми зі здоров'ям. Перед публікою Волошин з'явився в сльозах.
В емоційному відео блогер зізнався, що йому завжди було соромно демонструвати свою слабкість, проте зараз він зважився поділитися проблемами.
"Нещодавно я вперше в дорослому віці розридався. Соромно показувати, але... гормони - це п*зда. Жінки, дівчата, я вас так добре розумію. Ніколи не думав, як так можна просто сісти і почати ридати", - сказав Олександр Волошин.
Він уточнив, що останнім часом відчуває якесь емоційне напруження через проблеми з гормональним фоном. Нещодавно аналізи показали проблеми в роботі щитовидної залози, тому лікарі призначили безліч препаратів.
"У мене проблеми зі щитовидкою. Лікар мені призначив велику дозу гормонів, через що у мене сталася панічна атака і зараз періодично є тривожність через препарату. Тоді я думав: "Який я слабкий, тупо не можу впоратися з цими думками". А потім зрозумів, що є фактори, на які просто не можу впливати. Наприклад, хвороба. Тому, якщо у вас є якась така штука і відчуваєте себе слабким, може це через здоров'я?"- сказав чоловік Анни Трінчер.
Волошин додав, що вже на лікування витратив близько 50 тисяч гривень, але на цьому ще не кінець.
Нагадаємо, Трінчер розкрила правду про стосунки з Волошиним.