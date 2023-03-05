Олександр Волошин поскаржився на те, що пережив панічну атаку. Це не єдине, що його турбує.

Український блогер Олександр Волошин, якого шанувальники знають як чоловіка Анни Трінчер, розповів підписникам блогу про проблеми зі здоров'ям. Перед публікою Волошин з'явився в сльозах.

В емоційному відео блогер зізнався, що йому завжди було соромно демонструвати свою слабкість, проте зараз він зважився поділитися проблемами.

"Нещодавно я вперше в дорослому віці розридався. Соромно показувати, але... гормони - це п*зда. Жінки, дівчата, я вас так добре розумію. Ніколи не думав, як так можна просто сісти і почати ридати", - сказав Олександр Волошин.

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Він уточнив, що останнім часом відчуває якесь емоційне напруження через проблеми з гормональним фоном. Нещодавно аналізи показали проблеми в роботі щитовидної залози, тому лікарі призначили безліч препаратів.

"У мене проблеми зі щитовидкою. Лікар мені призначив велику дозу гормонів, через що у мене сталася панічна атака і зараз періодично є тривожність через препарату. Тоді я думав: "Який я слабкий, тупо не можу впоратися з цими думками". А потім зрозумів, що є фактори, на які просто не можу впливати. Наприклад, хвороба. Тому, якщо у вас є якась така штука і відчуваєте себе слабким, може це через здоров'я?"- сказав чоловік Анни Трінчер.

Волошин додав, що вже на лікування витратив близько 50 тисяч гривень, але на цьому ще не кінець.

Нагадаємо, Трінчер розкрила правду про стосунки з Волошиним.

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