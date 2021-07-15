Актриса Анастасія Заворотнюк, вирішила залишити спадок не чоловікові та дітям. Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" переписала свій будинок на матір.
Про це виданню "КП" повідомив друг Заворотнюк - режисер Анатолій Демидов.
За словами Демидова, зараз для Заворотнюк найголовнішою людиною є її мама. Жінка постійно знаходиться поруч з онкохворою актрисою в її заміському будинку, в підмосковному Крекшині. Разом з мамою зірка часто дивиться телевізор і намагається відновитися після хіміотерапії.
Режисер розповів, що рішення переписати будинок на матір Заворотнюк могла прийняти з кількох причин. По-перше, актриса таким чином могла подбати про свою маму на випадок непередбачених обставин. Як відомо, лікарі не давали Заворотнюк позитивні прогнози, коли у неї діагностували пухлину мозку.
Читайте також"На візку, без волосся": друг Анастасії Заворотнюк розкрив правду про її станПо-друге, перепис будинку на матір може бути способом захистити нерухомість від арешту. Заворотнюк втратила всі свої фірми, стверджує Демидов, через це у неї майже не залишилося грошей на лікування і подальше життя.
Крім цього, перед хворобою актриса брала великий кредит для допомоги чоловікові - фігуристу Петру Чернишову. Тоді він відкривав в окупованому Криму каток. Цей проект розорився, а сама Заворотнюк, за словами режисера, опинилася в борговій ямі.
Однак є ще одна причина, через яку Заворотнюк могла зважитися переписати будинок не на чоловіка, а на матір. У мережі вже давно ходять чутки про те, що Чернишов перестав любити актрису і навіть хоче від неї піти. Крім цього, чоловіку Заворотнюк ЗМІ регулярно "приписують" зради з Тетяною Навкою.
Цілком можливо, що Анастасія Заворотнюк чула про всі ці чутки, а тому вирішила залишити свого чоловіка без спадщини.
Також вас можуть зацікавити новини:
- Скандальна Оля Бузова не втримала груди в крихітному топі: фани сміються
- "Все, Кранти": у Петра Мамонова почало відмовляти серце - дружина
- "Розбійник": ЗМІ розсекретили ім'я бойфренда Alyona Alyona
- Екс-солістка Spice Girls вийшла заміж після 23 років стосунків
- Добринін і квіткова розсекретили ім'я первістка (фото)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram