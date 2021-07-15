Зірка серіалу "Моя прекрасна няня", ймовірно, готує план "Б" на випадок своєї смерті.

Актриса Анастасія Заворотнюк, вирішила залишити спадок не чоловікові та дітям. Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" переписала свій будинок на матір.

Про це виданню "КП" повідомив друг Заворотнюк - режисер Анатолій Демидов.

За словами Демидова, зараз для Заворотнюк найголовнішою людиною є її мама. Жінка постійно знаходиться поруч з онкохворою актрисою в її заміському будинку, в підмосковному Крекшині. Разом з мамою зірка часто дивиться телевізор і намагається відновитися після хіміотерапії.

Режисер розповів, що рішення переписати будинок на матір Заворотнюк могла прийняти з кількох причин. По-перше, актриса таким чином могла подбати про свою маму на випадок непередбачених обставин. Як відомо, лікарі не давали Заворотнюк позитивні прогнози, коли у неї діагностували пухлину мозку.

Читайте також"На візку, без волосся": друг Анастасії Заворотнюк розкрив правду про її станПо-друге, перепис будинку на матір може бути способом захистити нерухомість від арешту. Заворотнюк втратила всі свої фірми, стверджує Демидов, через це у неї майже не залишилося грошей на лікування і подальше життя.

Крім цього, перед хворобою актриса брала великий кредит для допомоги чоловікові - фігуристу Петру Чернишову. Тоді він відкривав в окупованому Криму каток. Цей проект розорився, а сама Заворотнюк, за словами режисера, опинилася в борговій ямі.

Однак є ще одна причина, через яку Заворотнюк могла зважитися переписати будинок не на чоловіка, а на матір. У мережі вже давно ходять чутки про те, що Чернишов перестав любити актрису і навіть хоче від неї піти. Крім цього, чоловіку Заворотнюк ЗМІ регулярно "приписують" зради з Тетяною Навкою.

Цілком можливо, що Анастасія Заворотнюк чула про всі ці чутки, а тому вирішила залишити свого чоловіка без спадщини.

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Автор: Поліна Кузенко