Ходять чутки про, що Чернишов перестав любити актрису / фото - instagram.com/a_zavorotnyuk

Актриса Анастасія Заворотнюк, вирішила залишити спадок не чоловікові та дітям. Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" переписала свій будинок на матір.

Про це виданню "КП" повідомив друг Заворотнюк - режисер Анатолій Демидов.

За словами Демидова, зараз для Заворотнюк найголовнішою людиною є її мама. Жінка постійно знаходиться поруч з онкохворою актрисою в її заміському будинку, в підмосковному Крекшині. Разом з мамою зірка часто дивиться телевізор і намагається відновитися після хіміотерапії.

Режисер розповів, що рішення переписати будинок на матір Заворотнюк могла прийняти з кількох причин. По-перше, актриса таким чином могла подбати про свою маму на випадок непередбачених обставин. Як відомо, лікарі не давали Заворотнюк позитивні прогнози, коли у неї діагностували пухлину мозку.

Читайте також"На візку, без волосся": друг Анастасії Заворотнюк розкрив правду про її станПо-друге, перепис будинку на матір може бути способом захистити нерухомість від арешту. Заворотнюк втратила всі свої фірми, стверджує Демидов, через це у неї майже не залишилося грошей на лікування і подальше життя.

Крім цього, перед хворобою актриса брала великий кредит для допомоги чоловікові - фігуристу Петру Чернишову. Тоді він відкривав в окупованому Криму каток. Цей проект розорився, а сама Заворотнюк, за словами режисера, опинилася в борговій ямі.

Однак є ще одна причина, через яку Заворотнюк могла зважитися переписати будинок не на чоловіка, а на матір. У мережі вже давно ходять чутки про те, що Чернишов перестав любити актрису і навіть хоче від неї піти. Крім цього, чоловіку Заворотнюк ЗМІ регулярно "приписують" зради з Тетяною Навкою.

Цілком можливо, що Анастасія Заворотнюк чула про всі ці чутки, а тому вирішила залишити свого чоловіка без спадщини.

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Автор: Поліна Кузенко