Ведуча плакала, коли розповідала про усе це.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про свій біль. Її чоловік, який служить, склав заповіт. За словами ведучої, вона працює з психологом, аби пережити увесь стрес. Відомо, що Тимур Хромаєв служить у добровольчому загоні.

Єфросиніна зізналася, що спочатку сильно звинувачувала чоловіка, коли той вирішив служити. Вона навіть думала, що коханий обрав війну, а не їхню родину. Коли Єфросиніна про це розповідала, вона сильно плакала.

"Я працюю з психологом кілька разів на тиждень, тому що я звинувачувала свого чоловіка, що він туди йде... Він написав заповіт, це означає, що він десь всередині попрощався зі мною. Це означає, що він обрав війну, а не мене з нашими дітьми, розумієш", - сказала ведуча у новому інтерв'ю.

Нині Єфросиніна продовжує працювати з психологом. Вона хоче підготуватися до повернення чоловіка додому після закінчення повномасштабної війни. Українським жінкам, які чекають на своїх коханих, потрібно допомагати, вважає ведуча.

"Я працюю вже з тим, щоб бути у здоровому глузді, коли мій чоловік повернеться, і коли він дуже сильно зміниться, а він зміниться. Він вже змінюється, тож дуже важливо про це пам'ятати, що ми воюємо, молимося і наближуємо перемогу. Але є робота в тилу, яка вкрай необхідна заради відновлення нашої нашого суспільства після перемоги", - наголосила зірка.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна показала прощання з чоловіком. Час від часу він може бачитися з ведучою, але ці зустрічі доволі короткі. Тому зірці дуже важко прощатися з коханим.

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