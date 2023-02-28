Телеведуча заявила, що це болюча тема для її сім'ї.

Українська телеведуча і волонтер Маша Єфросиніна вперше розповіла про спілкування зі своєю сестрою, яка зараз знаходиться в Москві. Марія зазначила, що це болюча тема для неї і для її сім'ї - раніше у сестер були теплі стосунки, але після початку повномасштабної війни в Україні все змінилося. Жінка нібито виступила на підтримку кровожерного режиму Путіна.

"Чому це питання так сильно істерично цікавить широку громадськість, хоча все моє життя напоказ. І все, що я роблю, напоказ. Я бачу цю істерику в коментарях на що завгодно... Я готова до цього питання, звичайно. Я ж не ідіотка, я ж знаю, що йду на інтерв'ю, і це питання врешті-решт прозвучить. Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з Лізою на сьогодні зведено майже до нуля. Це важка тема", - сказала Маша Єфросиніна в інтерв'ю.

Чим зараз займається Єфросиніна

Після початку повномасштабної війни вона з дітьми виїхала за кордон, але коли ситуація в Києві була відносно стабілізована, зірка вирішила повернутися. Весь цей час вона несе оборону на інформаційному фронті, а також разом з Олею Поляковою випускає програму "Дорослі дівчатка" (раніше - "Взрослые девочки"), публічно обговорюючи важливі для суспільства психологічні питання.

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Нагадаємо, Маша Єфросиніна принесла квіти та іграшки до дитячого садка у Броварах після жахливої трагедії.

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