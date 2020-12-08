За словами акторки, в юному віці вона свідомо культивувала образ "стриманої скромниці", щоб захищатися від непотрібної уваги чоловіків.

39-річна акторка Наталі Портман розповіла про проблеми з сексуальністю в юному віці через роль у фільмі «Леон».

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«Я думаю, що сексуалізація в дитинстві позбавила мене власної сексуальності. У цьому віці у тебе вже є власні бажання, і ти хочеш досліджувати все це. І ти хочеш бути відкритою світу, але ти не можеш, тому що відчуваєш себе вразливою, перебуваючи в оточенні дорослих чоловіків, яким ти можеш бути цікава». - зазначила вона.

При цьому вона додала, що в юному віці свідомо культивувала образ «стриманої скромниці», щоб захищатися від непотрібної уваги та відчувати себе у безпеці.

Наталі Портман: чим відома акторка

Наталі Портман - американська актриса театру і кіно ізраїльського походження, кінорежисер, сценаристка і продюсер.

Найбільшу популярність здобула завдяки участі у фільмах «Леон» (1994, дебютна роль) і «Близькість», а також завдяки трилогії-приквелу до «Зоряних війн».

Володарка премій «Оскар», «Золотий глобус», BAFTA та «Сатурн» в номінації «Краща жіноча роль» у фільмі «Чорний лебідь» (2010).

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Автор: Катерина Шварц