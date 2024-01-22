Він заявив, що Лорак все розуміє.

Український співак EL Кравчук раніше дружив з опальною співачкою Ані Лорак, однак, як він розповів в інтерв'ю "Телеграфу", вони давно припинили спілкування.

Він каже, що Лорак ніби випила "отруту", яка перетворила її на чудовисько. Саме тому вона публічно не підтримала рідну Україну у війні, розв'язаній Росією.

"Так низько впасти! Я розумію, що можуть бути якісь обставини, але взагалі нікому б цього не побажав. Це стосується і деяких інших артистів, теж так низько впали. Кажу про людей, що народилися в Україні, яким Україна все дала, і тут таке робити", - зазначив Кравчук.

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Він додав, що нічого неможливо забути і всі точно знають правду, але з якої причини Лорак мовчить - артист не сказав.

"Водночас вони знають правду і що таке справедливість. Всі точно знають. Я в цьому впевнений. Це не ілюзія і не таблетка, яку з'їдаєш і забуваєш все, що було вдома. Ти не забудеш ні материнської мови, ні материнського молока, ні цих ночей, ні Дніпра. Я ніколи не забуду. Я так люблю Київ", - каже артист.

Крім того, Кравчук переконаний, що ніхто так не захистить Україну, як самі українці. Однак потрібно дякувати тим, хто нас підтримує.

Нагадаємо, раніше росіяни розпекли Лорак за фото з українськими військовими.

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