Російський Telegram-канал "Гірше і не скажеш" оприлюднив фотографії опальної співачки Ані Лорак з українськими військовими, зроблені ще в 2014 році.
Незважаючи на те, що ці знімки були зроблені ще на початку війни на Донбасі, зараз вони викликали немаленький ажіотаж. Пропагандисти буквально виходять з себе.
"Директор одного з українських піар-агентств стверджує, що артистка приїжджала в госпіталь до українських військових на Донбасі", - повідомляють росЗМІ.
Крім того, росіяни вимагають позбавити Лорак документів на перебування в Москві і заборонити їй виступати. А все тому, що вона публічно не висловилася на підтримку кривавого режиму Кремля.
Варто відзначити, що і на підтримку України Лорак не висловлювалася. Вона називає себе "голубом миру". Однак така позиція щодо війни призвела до того, що її вважають ворогом і в Україні, і в Росії.
Що пишуть росіяни
- "А чому ми не можемо лавочку прикрити для неї?"
- "Як вже нудить від цієї Ані Лорак"
- "Цю гадину слід видворити звідси. Цікаво, чи є у неї російське громадянство? Якщо так, то відібрати його і депортувати"
- "Мерзенна зрадниця"
- "Тв*рюка. Невже і тепер відмиється? Я просто обурююся"
- "Пора вже висловити свою позицію, Кароліно"
Нагадаємо, раніше продюсер Боднарчук розповів, що Тіна Кароль не пустила Лорак в Україну. За його словами, співачка зробила все можливе, щоб у зрадниці Лорак не було можливості виступати на батьківщині.