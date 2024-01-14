Ані Лорак / фото instagram.com/anilorak

Російський Telegram-канал "Гірше і не скажеш" оприлюднив фотографії опальної співачки Ані Лорак з українськими військовими, зроблені ще в 2014 році.

Незважаючи на те, що ці знімки були зроблені ще на початку війни на Донбасі, зараз вони викликали немаленький ажіотаж. Пропагандисти буквально виходять з себе.

"Директор одного з українських піар-агентств стверджує, що артистка приїжджала в госпіталь до українських військових на Донбасі", - повідомляють росЗМІ.

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Ані Лорак з військовими / t.me/badphrase

Крім того, росіяни вимагають позбавити Лорак документів на перебування в Москві і заборонити їй виступати. А все тому, що вона публічно не висловилася на підтримку кривавого режиму Кремля.

Варто відзначити, що і на підтримку України Лорак не висловлювалася. Вона називає себе "голубом миру". Однак така позиція щодо війни призвела до того, що її вважають ворогом і в Україні, і в Росії.

Ані Лорак з військовими / https://t.me/badphrase

Що пишуть росіяни

  • "А чому ми не можемо лавочку прикрити для неї?"
  • "Як вже нудить від цієї Ані Лорак"
  • "Цю гадину слід видворити звідси. Цікаво, чи є у неї російське громадянство? Якщо так, то відібрати його і депортувати"
  • "Мерзенна зрадниця"
  • "Тв*рюка. Невже і тепер відмиється? Я просто обурююся"
  • "Пора вже висловити свою позицію, Кароліно"

Нагадаємо, раніше продюсер Боднарчук розповів, що Тіна Кароль не пустила Лорак в Україну. За його словами, співачка зробила все можливе, щоб у зрадниці Лорак не було можливості виступати на батьківщині.

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