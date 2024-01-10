Співачка стояла на сторожі українського шоу-бізнесу.

Український режисер Олег Боднарчук назвав співачку Тіну Кароль "білим кардиналом" шоу-бізнесу через те, що вона свого часу не дала опальній артистці Ані Лорак повернутися в Україну.

Як він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA, Кароль грудьми стояла на сторожі, щоб зрадниця не змогла виступати на батьківщині після того, як багато років жила і працювала в РФ.

"Я вважаю, що сьогодні, у світлі останніх подій, Тіна могла б зізнатися в тому, що вона і її команда грудьми стояли на сторожі українського шоу-бізнесу і всіма можливими і неможливими способами не пускали Ані Лорак в Україну", – заявив Олег Боднарчук.

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Він додав, що зараз, якби шанувальники Кароль дізналися про це, то аплодували б їй. Також Боднарчук пожартував, що за такі заслуги артистка могла б стати "головою української митниці".

Нагадаємо, раніше Олег Боднарчук, який багато років дружив з Ані Лорак, розповів, чому вони припинили спілкуватися. За його словами, на початку великої війни він чекав, що Кароліна Куєк засудить злочинний режим Кремля, але вона цього не зробила.

Більш того, продовжив режисер, Лорак навіть не поцікавилася, як у нього справи, знаючи, що він разом з сім'єю перебуває в Київській області - на території, яка страждала від російської агресії.

Тоді режисер зрозумів, що їхній дружбі прийшов кінець.

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