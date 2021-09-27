Артисту буде 75 років, коли його молодшому синові Михайлу виповниться тільки 20.

Український співак Віктор Павлік у програмі "Світське життя" розповів, чим відрізняється батьківство в 20 і 55 років. За його словами, зараз він більш трепетно ставиться до своєї дитини.

"Є різниця. Якийсь більший трепет у мене, більше відчуття батьківства до дитини, яку я притискаю до себе", - поділився Віктор.

Також він додав, що хоче прожити якомога довше, щоб побачити, як росте його син Михайло, якого йому народила дружина Катерина Репяхова.

"Постійно про це думаю. Я розумію, що якщо мені зараз 55 років, то коли Міші буде 20, мені - 75. Дай Бог дожити до цього віку, я сподіваюся. Катя каже: "Доживеш"", - додав артист.

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За його словами, навіть циганки нагадали йому, що він буде жити до 90 років. Тому він проводить вранці ряд маніпуляцій, щоб зберегти своє здоров'я.

"Вранці їм часник, запиваю склянкою гарячої води, вівсяна каша на воді обов'язково, багато кави не п'ю, щоранку їм замочені з вечора зернятка мигдалю, дуже корисно, тому що у них є всі вітаміни, п'ю багато джерельної водички", - підсумував він.

Нагадаємо, подружжя вже встигли охрестити сина Михайла. Катерина була проти, але Віктор наполіг, тому їй довелося погодитися на таїнство хрещення дитини.

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Автор: Діана Могилєвич