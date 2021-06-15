Павлік став батьком вчетверте / фото instagram.com/viktorpavlik
Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова у вівторок, 15 червня, народила сина.
Хлопчика назвали Михайлом. Радісною новиною артист поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні, 15 червня 2021. J 2:40, Михасик Павлsк. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!"- написав Віктор.
Для Катерини Реп'яхової малюк став первістком, а ось Віктор Павлік став батьком вчетверте.
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