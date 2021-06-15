Молода дружина Віктора Павліка народила первістка (фото)

Хлопчика пара, як і планувала, назвала Михайлом.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова у вівторок, 15 червня, народила сина. Хлопчика назвали Михайлом. Радісною новиною артист поділився на своїй сторінці в Instagram. "Сьогодні, 15 червня 2021. J 2:40, Михасик Павлsк. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!"- написав Віктор. Для Катерини Реп'яхової малюк став первістком, а ось Віктор Павлік став батьком вчетверте. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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