Кадрами зі зйомок вже поділився Расторгуєв.

У Росії почали підготовку до "святкового концерту" до 24 лютого. У річницю початку повномасштабної війни проти України країна-агресорка має намір показувати глядачам виступи артистів.

Путініст Микола Расторгуєв вже поділився кадрами зі зйомок концерту. Він не став розкривати подробиць, а лише вказав, що його виступ покажуть на росТБ 24 лютого.

Навіть росіяни були здивовані. У коментарях багато хто запитує, чи доречно показувати "святкові концерти" в річницю початку повномасштабної війни, яку в РФ цинічно називають"СВО". Сам Расторгуєв, який є солістом в улюбленій групі Путіна "Любе", на критику не реагує.

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Відомо, що в цьому році Расторгуєв не планує скасовувати свої традиційні концерти на 23 лютого, а тому він просто вирішив записати свій виступ для "зомбоящика" заздалегідь. Хто співатиме на "святковому концерті" разом з путіністом, поки залишається загадкою. Проте вже зрозуміло, що цинізму росіян немає меж.

Нагадаємо, раніше Расторгуєв, разом з іншими росіянами, які підтримують агресію Кремля, потрапив у список санкційних осіб Канади.

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