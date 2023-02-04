До списку російських агентів з дезінформації потрапили 38 фізичних осіб.

Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії через її повномасштабну війну проти України. До нового списку потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб, причетних до поширення дезінформації та пропаганди РФ.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Канади, до цього списку, зокрема, увійшли державна медіакомпанія "Росія сьогодні", що об'єднує російськомовні інформаційні ресурси РІА Новини, ПРАЙМ, ІноСМІ, СТРУМ, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator та Arctic.ru. Також санкції наклали на United World International та Фонд боротьби з репресіями, суб'єкти дезінформації, тісно пов'язані із засновником та власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Під санкційні обмеження Канади також потрапив співак Микола Басков, який відвідував російські війська на окупованих територіях України та виступав на провоєнному та прорежимному концерті на Червоній площі у Москві на підтримку незаконної анексії територій України.

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Загалом до списку російських агентів з дезінформації потрапили 38 осіб. Серед них:

Михайло Боярський;

Марат Башаров;

Діма Білан;

Лариса Доліна;

Микола Расторгуєв;

Олег Газманов;

Поліна Гагаріна;

Надія Бабкіна;

Ірина Аллєгрова;

Максим Аверін;

Дмитро Дюжев;

Михаїл Галустян;

Вікторія Дайнеко.

Санкції проти Росії

27 січян 2023 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії, ще на шість місяців - до 31 липня.

Напередодні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти ПВК "Вагнер" й низки російських чиновників, пов'язаних з приватною військовою компанією.

Крім того, країни Європейського Союзу працюють над 10-м пакетом санкцій проти Росії. Деякі країни ЄС вже просили ввести нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в області ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

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