Джонсон є креативним директором та інвестором бренду інтимного здоров'я Maude.

Популярна актриса Дакота Джонсон опублікувала в Instagram серію знімків з вібратором.

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За її словами, він коштує всього 45 доларів. Також вона представила органічний лубрикант і гель для інтимної гігієни.

Крім того, Дакота є креативним директором та інвестором бренду інтимного здоров'я Maude. Як каже Джонсон, якість і естетика цих продуктів чудові і досконалі.

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Автор: УНІАН