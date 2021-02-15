Дакота рекламує вібратор / instagram.com/official_dakotajohnson
Популярна актриса Дакота Джонсон опублікувала в Instagram серію знімків з вібратором.
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За її словами, він коштує всього 45 доларів. Також вона представила органічний лубрикант і гель для інтимної гігієни.
Крім того, Дакота є креативним директором та інвестором бренду інтимного здоров'я Maude. Як каже Джонсон, якість і естетика цих продуктів чудові і досконалі.
Дакота рекламує вібратор / instagram.com/miarrencomet
Дакота рекламує вібратор / instagram.com/miarrencomet
Дакота рекламує вібратор / instagram.com/miarrencomet
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