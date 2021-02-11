Цифрові продажі його пісень зросли на 40%.

Після звинувачень актриси Еван Рейчел Вуд та ще чотирьох жінок у насильстві на адресу музиканта Мериліна Менсона продажі та число прослуховувань його пісень зросли.

Читайте такожУ Мериліна Менсона є "кімната для зґвалтувань"Про це повідомляє Billboard.

За даними видання, до 4 лютого загальна кількість прослуховувань треків Менсона «за запитом» збільшилася на 7% - до 6 мільйонів, а його цифрові продажі зросли на 40%, досягнувши 2 тисяч.

Але останній сингл виконавця Don't Chase The Dead випав з топ-40 Mainstream Rock Airplay, провівши в ньому 12 тижнів. Раніше він займав 34-ту сходинку в чарті та піднімався до 29 місця.

Звинувачення Мериліна Менсона в насильстві: що відомо

Почалося все з того, як актриса Еван Рейчел Вуд звинуватила свого колишнього коханого у знущаннях і сексуальному насильстві.

Після публікації Вуд зі звинуваченнями на адресу музиканта виступили ще чотири жінки - Ешлі Уолтерс, Сара Макнілі, Ешлі Ліндсі Морган і Габріелла

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Автор: УНІАН