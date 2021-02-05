Кілька жінок звинуватили співака в сексуальному насильстві та знущаннях.

26-річна співачка Фібі Бріджерс заявила, що в будинку у Меріліна Менсона є «кімната для зґвалтувань».

Читайте також"Дай мені п'ять оргазмів": в мережу злили листування з обвинуваченим у канібалізмі армії ХаммеромПро це вона написала в Twitter.

«Коли я була підлітком, я ходила до Мериліна Менсона з друзями. Я була його великою прихильницею. Він називав кімнату в своєму будинку «кімнатою для зґвалтувань». Я думала, що це просто його жахливе почуття гумору. Я більше не його фанатка. Тепер я разом з усіма, хто висловився», - зазначила вона.

Звинувачення Мериліна Менсона в насильстві: що відомо

Почалося все з того, що актриса Еван Рейчел Вуд звинуватила свого колишнього коханого у знущаннях та сексуальному насильстві.

Після публікації Вуд зі звинуваченнями на адресу музиканта виступили ще чотири жінки - Ешлі Уолтерс, Сара Макнілі, Ешлі Ліндсі Морган та Габріелла

Сам Менсон назвав заяви своїх колишніх партнерок спотворенням реальності

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Автор: УНІАН