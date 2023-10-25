Беспалов розповів про особисте життя Салема.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов звернув увагу на афішу майбутньої конференції під назвою Women's Day, де одним з ораторів заявлений шоумен і військовий ЗСУ Даніель Салем.

В афіші йдеться про те, що головна аудиторія цієї конференції - сучасні жінки, які хочуть знайти гармонію в житті і бізнесі, досягти успіху, зарядитися енергією, а також більше заробляти грошей. Не обійшли стороною і сімейні цінності.

Останній пункт і викликав непорозуміння у Беспалова. Він припустив, що якщо говорити про сімейні цінності буде Салем, то що він може розповісти, якщо сам довгий час зраджував своїй дружині.

"Даніель Салем "по-чорному" зраджував своїй дружині. У мене завалений дірект історіями дівчат з різних куточків України. Вони в подробицях розповідали, як до них в досить агресивній і нав'язливій формі залицявся Салем, враховуючи те, що він перебував у шлюбі. Тому дивне позиціонування. Я не розумію на кого розрахована ця солянка (спікери конференції, - УНІАН)", - говорить Беспалов.

Нагадаємо, в липні 2023 року стало відомо про те, що Даніель Салем розлучається з дружиною після 17 років шлюбу. Він сказав, що вони з дружиною Марією ще до 24 лютого 2022 року замислювалися про розірвання шлюбу і навіть подавали документи, але потім шлюборозлучний процес був поставлений на паузу. Причина розлучення - ревнощі з обох сторін.

Вас також можуть зацікавити новини: