Про це він повідомив в інтерв'ю.

Український ведучий і ресторатор Даніель Салем, який відразу після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ, повідомив, що розлучається з дружиною. Таке рішення вони прийняли після 17 років шлюбу.

Подробицями Салем поділився в інтерв'ю програмі Неймовірна правда про зірок. Як зазначив чоловік, вони з дружиною Марією ще до 24 лютого 2022 року замислювалися про розірвання шлюбу і навіть подавали документи, але потім шлюборозлучний процес був поставлений на паузу.

"Ми зараз проходимо процес розлучення. Ми це зрозуміли ще до початку повномасштабного вторгнення. Заяву було подано, але все поставили на паузу. Зараз це проходимо. У самих стосунках, так, мене було мало, але в родині - ні. Так, я виконую обов'язки, на першому місці вони, потім я. ставимося один до одного з великою повагою. Бажаємо один одному щастя", - пояснив Салем.

Він натякнув, що в їхньому особистому житті проблемою були ревнощі, які відчувалися з обох сторін.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що Салем вперше з початку війни зустрівся зі своєю восьмирічною донькою. Зворушливими кадрами чоловік поділився в блозі.

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