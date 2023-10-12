Поки причина смерті невідома.

Український телеведучий і захисник Даніель Салем поділився з шанувальниками трагічною новиною - померла його 19-річна сестра. Що сталося з дівчиною він не розповів, проте зазначив, що вони давно не бачилися.

"Мені не віриться! Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимося... в цьому житті! Солодких снів тобі, моя сестро", - написав Салем.

Такий пост Даніель супроводив фотографією, на якій постав разом зі своєю сестрою. На ній дівчина ще дуже маленька, тому зрозуміло, що знімок був зроблений багато років тому.

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Користувачі мережі та знаменитості підтримали Салема. У коментарях вони написали:

"Жах який. Світла пам'ять"

"Співчуваю. М'яких хмарок"

"Мої співчуття"

"Ще така молода"

"Брате, тримайся!"

Раніше стало відомо про смерть народної артистки України Ніни Матвієнко. 11 жовтня її провели в останню дорогу. На похоронах були присутні Павло Зібров, Діма Монатік, Фагот, Олег Скрипка та інші. Також була її дочка Антоніна Матвієнко. У цей день вона озвучила останню волю своєї матері.

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