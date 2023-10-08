Співачці було 75 років.

Раптово померла легендарна українська співачка Ніна Матвієнко. Про це повідомила її донька Антоніна Матвієнко.

"Мама померла..." - написала вона в Instagram.

Причини смерті матері співачка не розкрила. Свій допис вона розмістила сьогодні, 8 жовтня. Також Матвієнко показала фото легендарної співачки.

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Про смерть Матвієнко висловився і її зять Арсен Мірзоян. Він написав про співачку на своїй сторінці у Facebook:

"Невимовна втрата… Царство небесне".

У коментарях під дописами користувачі пишуть, що новина про смерть Ніни Матвієнко дуже сильно їх засмутила. Юзери підтримують доньку співачки та зазначають:

"Боже, мої щирі співчуття"

"Щирі співчуття усій родині! Пані Ніна по собі лишила скарби нації! Дякую їй за це! Безмежний сум і жаль"

"Боженько! Як це? Така квітуча була і світла людина"

Хто така Ніна Матвієнко

Ніна Матвієнко - відома українська співачка, яка народилася ародилася 11 січня 1947 року. Вона є однією з найвідоміших та найбільш обдарованих виконавиць в українській музиці. Матвієнко отримала широке визнання завдяки своєму потужному вокалу та вмінню втілювати глибокі емоції в піснях.

Вона також брала участь у різних музичних проектах та співпрацювала з відомими виконавцями. Ніна Матвієнко здобула численні музичні нагороди та визнання за свою кар'єру, і її музика залишається популярною серед широкого глядацького аудиторії в Україні та за її межами.

Співачка знімалася у фільмах, зокрема у стрічці "Як гартувалася сталь". Матвієнко запам'яталася багатьом як виконавиця пісень "Квітка-душа", "Ой летіли дикі гуси" та "Скрипаль осінній".

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