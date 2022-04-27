Даша не змогла відмовитися від цієї пропозиції.

Український телеведучий Даніель Салем, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, зробив привабливу пропозицію моделі Даші Астаф'євій.

Вперше з початку війни вони вийшли на зв'язок в режимі онлайн. Під час розмови Даніель запропонував Даші стати його співведучою на проекті "Зірковий шлях".

Астаф'єва зі сльозами на очах заявила, що у неї таке відчуття, що їй роблять пропозицію руки і серця. При цьому дівчина одразу ж погодилася.

"Я себе почуваю жінкою, якій освідчуються. Я згодна... Я з великим задоволенням буду твоєю партнеркою. Ти знаєш, як багато проектів ми з тобою зробили разом. Ми були пліч-о-пліч. У такий складний час для мене велика честь бути твоїм партнером в хороших справах. Пообіцяй, що ми будемо розповідати найкращі новини... і плітки", - відповіла Даша.

Зазначимо, раніше співведучою Салема була співачка Альона Вінницька, яка присвятила проекту 8 років. Нещодавно у неї закінчився контракт з телеканалом, продовжувати його вони не стали.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва розповіла, що зробить після закінчення війни в Україні.

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