Телеведучий і боєць ЗСУ Салем поскаржився, що у нього вкрали спальник.

Телеведучий і боєць Збройних сил України Даніель Салем розповів, що його пограбували прямо на передовій.

За словами знаменитості, хтось вкрав у нього його особистий спальник. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Хочу передати привіт тому, хто, бл*ха, заліз в мій пікап і вкрав мій улюблений спальник. Мій особистий. Ну навіщо він тобі? Тварюка", - сказав Салем. Відео дня

Нагадаємо, раніше Даніель Салем поділився трагічною новиною - на війні загинув один з його побратимів. Він опублікував архівне фото, зроблене під час спільної служби, а в описі до знімка не стримав емоцій.

"Ти був безпосереднім і світлим! Я не знав таких людей, як ти, завжди з посмішкою, завжди з честю! Тисну руку, братику", - висловився Даніель.

Також Салем висловив подяку співачці Тіні Кароль за всебічну підтримку української армії. До слова, сам телеведучий з першого дня повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ і відправився на фронт захищати рідну Україну.

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