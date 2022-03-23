Данилко заявив, що хоче бачити Путіна на лаві підсудних.

Український артист Андрій Данилко запропонував покарання для президента РФ Володимира Путіна за війну в Україні.

В інтерв'ю "Фактам" він сказав, що дуже хоче побачити Путіна разом з оточенням, що йому потурає, на лаві підсудних.

"Просто застрелитися чи померти від кулі - для Путіна вже надто легка смерть. Хочу бачити його на лаві підсудних. Разом з оточенням, що йому потурає. Адже там, на верхівці, всі пов'язані. І вони це розуміють. Звичайно, багатьом хотілося б зараз знайти вихід із ситуації, вигадати варіант Б, В, а виходить тільки Ж - ж*па", - сказав Данилко.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко висловився про пропутінську позицію російських артистів.

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