Окрім цього, його просили не пригадувати про Україну.

Український співак Володимир Дантес відверто розповів про роботу на російському телебаченні. Декілька років артист знімався у шоу "Еда, я люблю тебя", цей проект виходив на телеканалі "Пятница".

За словами Дантеса, увесь цей канал майже повністю складався з українців. Втім, він не захотів брати участь у зйомках, коли почав помічати дивну поведінку команди. Як виявилося, йому пропонували зйомки в окупованому Криму.

У шоу разом з Дантесом знімалися білорус та українець грузинського походження. Вони мандрували світом та куштували різну їжу, часто пригадували страви з різних українських міст. Одного разу їм сказали, що говорити про Україну не варто.

"Нас це обурило і потім нам вперше та востаннє запропонували зняти програму в Криму. Запропонували на кожному по мільйону рублів (приблизно 440 тисяч гривень - УНІАН). Ми сказали: "Дякую, до побачення". І це так закінчилось. Ти знаєш, багато було моментів, коли ти знаходиш якісь виправдання тому, що ти робиш. Ну, це дійсно цікавий проект, я був без грошей, коли це починалася для мене. Це було взагалі суперово побачити світ", - розповів Дантес на шоу "20:23", яке нещодавно запустив Женя Янович.

За словами співака, усі такі моменти були неприємними. Він зрозумів, що робота на росТБ не для нього. Дантес зазначив, що нині йому "не прилітає" від фанів за зйомки для Росії. Хоча сам він визнає, що усе це мало дивний вигляд.

Хто такий Володимир Дантес

Український співак та блогер народився у Харкові. Гудкову (справжнє прізвище Дантеса) 34 роки. Він почав свою кар'єру з "Фабрики зірок", де разом з Вадимом Олейником заснував гурт "ДіО.фільми". Артисти випустили чимало хітів, такі як "Мне уже 20", "Девочка Оля", "Рингтон" та багато інших. У 2015 році гурт розпався.

У цьому ж році Дантес одружився з Надею Дорофєєвою. У 2022 році артисти розлучилися. Після цього співак закрутив роман з Дашею Кацуріною. Нещодавно він показав, як ставиться до дітей своєї обраниці. Спочатку він казав, що не планує ставати батьком, але згодом розчулив фанів своїм вчинком.

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