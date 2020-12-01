Модель часто радує шанувальників пікантними знімками.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва порадувала шанувальників в Instagram літньою фотографією.

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На знімку вона позує в роздільному блакитному купальнику на тлі дерева. Мало того, що Даша підібрала модне бікіні із завищеними трусиками, так вона ще й показала ідеальну фігуру.

Волосся зірка зібрала у високий пучок. При цьому на обличчі у неї не було макіяжу.

"Така природна, красива", "Соковитіша за грушу", "Все ідеально", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич