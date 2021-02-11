Співачка постала в стильному купальнику.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram фотографію, на якій вона позує в лазні.

Читайте такожМерилін Менсон став популярним на тлі секс-скандалу

Дівчина постала в леопардовому злитому купальнику з глибоким декольте. А на голові у Даші замотаний рушник. Відзначимо, що в 35 років Астаф'єва має чудовий вигляд.

"Ескапізм - моє нове хобі. Знайомство з країною, з теплими її куточками", - підписала фото співачка.

Фанатам сподобалося нове захоплення Даші. Вони відзначили, що і хобі, і сама співачка приголомшливі.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич