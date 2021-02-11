Астаф'єва засвітила груди / instagram.com/da_astafieva
Українська співачка і модель Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram фотографію, на якій вона позує в лазні.
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Дівчина постала в леопардовому злитому купальнику з глибоким декольте. А на голові у Даші замотаний рушник. Відзначимо, що в 35 років Астаф'єва має чудовий вигляд.
"Ескапізм - моє нове хобі. Знайомство з країною, з теплими її куточками", - підписала фото співачка.
Фанатам сподобалося нове захоплення Даші. Вони відзначили, що і хобі, і сама співачка приголомшливі.
Астаф'єва засвітила груди / instagram.com/da_astafieva
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