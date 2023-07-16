За словами артистки, він молодший за неї.

Українська співачка, телеведуча і волонтер Даша Астаф'єва відкрила завісу свого особистого життя. Вона розповіла, що перебуває у стосунках з чоловіком, який молодший за неї. Однак, як каже знаменитість, різницю у віці вона зовсім не відчуває.

В інтерв'ю Тетяні Гончаровій вона зізналася, що її чоловік - справжній джентельмен, який не намагається з нею змагатися. За її словами, у нього дуже гарне виховання - вона помітила це ще при першій зустрічі.

"Це перша людина, яка настільки ввічлива. Просто якийсь казковий джентльмен. Правильне виховання. Я зрозуміла, що це перший чоловік, який зі мною не змагається. Ні в чому. У нас хоч і різниця у віці, але він завжди говорить: "Та куди, ну, ти маленька!". І це такі слова, що вони тебе відразу ставлять на своє місце", - розповіла Даша.

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А ось розсекречувати особистість свого коханого артистка не поспішає. За її словами, у неї вже був негативний досвід, коли вона розповідала про своє особисте життя. Тепер вона переконана, що щастя любить тишу.

"Зі свого досвіду я знаю, що коли ти починаєш розповідати про особисте життя, починається купа проблем. Завжди з'являються якісь люди-хейтери, які щось знають про твого хлопця", - додала Астаф'єва.

Нагадаємо, раніше Астаф'єва поглумилася над Винником, який не стригся більше року.

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