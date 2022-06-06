Блогерка підійшла до планування дитини з усією відповідальністю.

Українська блогерка Даша Квіткова, яка знайшла кохання на проекті "Холостяк", розповіла, що дуже хоче народити ще одну дитину своєму чоловікові, телеведучому Микиті Добриніну.

У липні 2021 року подружжя вперше стало батьками. На світ з'явився їх довгоочікуваний син Лев. Відомо, що тоді зіркові батьки з усією відповідальністю підійшли до планування вагітності, і цього разу так само.

Зараз Квіткова рятує свою спину, яка болить у багатьох матусь після пологів і після того, як вони заколисують малюка на руках.

"Рятую свою спину перед другою вагітністю", - розповіла Даша в Instagram.

Відзначимо, Квіткова і Добринін неодноразово говорили про те, що зупинятися на одній дитині не збираються. Вони багато часу проводять зі своїм малюком, насолоджуються батьківством, подорожують. А зараз вони планують народити другу дитинку.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова запросила фанатів "руського міра" в Бучу і Маріуполь.

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