Вже відбулося судове засідання.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов розповів, що суд Києва вже виніс вердикт у справі про ДТП, яку влаштувала блогерка Даша Квіткова в серпні цього року.

Беспалов, посилаючись на людей зі своєї спільноти пліткарів, розповів, що 15 грудня 2023 року відбулося судове засідання, згідно з яким Дашу Квіткову визнали винною в ДТП.

Також вона повинна виплатити компенсацію постраждалим власникам елітних автомобілів.

При цьому Беспалов зазначив, що Квіткова приховує рішення суду, тому що боїться очорнити образ ідеальної блогерки.

"Мабуть, Даша мовчить, тому що це йде в розріз її ідеального образу, який зовсім неідеальний. Зараз буде виправдовуватися, що подасть апеляцію і бла-бла-бла. Рішення суду ставить жирну крапку на бездоганному образі блогерки. Ніхто не застрахований від ДТП. Це страшно. Але не потрібно брехати і будувати вигідний образ, щоб вийти сухою з води. Не вийшло", - написав Беспалов у своєму Telegram-каналі.

Аварія з Квітковою - що відомо

28 серпня стало відомо, що Даша Квіткова влаштувала ДТП у Києві. Вона їхала в пологовий будинок, звідки виписували її подругу-блогерку. Втім, на радісний захід дівчина не встигла.

Квіткова їхала на Lexus. За інформацією ЗМІ, вона проїхала на червоне світло світлофора, в результаті чого зіткнулися чотири машини - два авто Tesla, Ford Mustang і орендоване авто, в якому була блогерка.

Одна з постраждалих, Лілія Адаменко, вже розповіла свою версію аварії. Вона вважає, що саме Квіткова була винуватицею ДТП.

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