Зникнення "короля вовчиць" досі турбує багатомільйонну армію фанатів.

Український співак Олег Винник, який до повномасштабного вторгнення їздив по багатьох містах зі своїми концертами, близько року тому зник. Він не дає концерти, не приходить на інтерв'ю, не веде соціальні мережі. Думки про те, що з ним сталося, дуже різні. Одні стверджують, що він пересиджує війну за кордоном, інші кажуть, що він серйозно хворий. Розбираємося, що відомо про його місцезнаходження та стан здоров'я сьогодні.

Де зараз Олег Винник: офіційна інформація

Друзі та колеги Олега Винника зберігають мовчання з приводу того, куди зник артист і що з ним зараз відбувається. Влітку минулого року воїн ЗСУ Роман Недзельський оприлюднив фотографії того, як його підрозділу допомогли волонтери. На знімках засвітився Винник. Недзельський додав, що музикант з перших днів повномасштабної війни допомагав його батальйону.

"На жаль, спочатку не міг так активно, як зараз, тому що мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Не дай Бог нікому такого пережити! Ще до війни через хворобу йому довелося відкласти кілька концертів", - коментував Роман.

Відео дня

Пізніше адвокат Олега Винника офіційно підтвердив журналістам інформацію про те, що музикант тяжко хворий.

Де зараз Олег Винник

Достовірно невідомо, де зараз знаходиться музикант, проте Слава Дьомін раніше, посилаючись на свої джерела, говорив, що Винник лікується за кордоном.

"Олег Винник продовжує лікуватися в Німеччині, а саме в Берліні. Там він проходить лікування, але яке саме, і яка хвороба у Олега, невідомо. Але стан, схоже, настільки важкий, що Олег не може з'явитися на людях", - говорив телеведучий.

Що фанати пишуть у соцмережах

Олег Винник давно не веде свою сторінку в Instagram. Остання публікація там датується 24 квітня 2022 року. Попри це, там є багато свіжих коментарів від фанатів. У артиста запитують куди він зник, а також бажають одужання. Ось що пишуть Виннику:

"Олеже, шановний, бажаю здоров'я! Ви потрібні нам! Ви сильний!"

"Олеже, брате, реально, скільки можна? Повертайся, ми чекаємо на тебе"

"Куди ви зникли? Одужуйте і повертайтеся на сцену"

"Олеже, ви де пропали? Дуже чекаємо на вас, і на ваші благодійні концерти!"

"Де ж наш "незламний" подівся? Ні слуху, ні духу"

Нагадаємо, який вигляд має єдиний син Олега Винника.

Вас також можуть зацікавити новини: