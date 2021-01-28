Актриса зробила вилиці і губи.

Голлівудська актриса Демі Мур взяла участь у показі Fendi. При цьому фанати звернули увагу не те як на вбрання Демі, а на її обличчя.

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У Мур змінилося обличчя через скули і губи. Ймовірно, вона зробила пластику. Хоча може бути і таке, що візажисти спеціально зробили їй такий грим для показу.

В цілому її образ був блискучим. Демі одягла чорний костюм з глибоким декольте. При цьому руки були повністю закриті. А доповнили такий яскравий образ масивні сережки.

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Автор: Діана Могилєвич