Демі засвітила груди / instagram.com/ellehongkong
Голлівудська актриса Демі Мур взяла участь у показі Fendi. При цьому фанати звернули увагу не те як на вбрання Демі, а на її обличчя.
Читайте такожГоллівудський актор-трансгендер розлучається з дружиною
У Мур змінилося обличчя через скули і губи. Ймовірно, вона зробила пластику. Хоча може бути і таке, що візажисти спеціально зробили їй такий грим для показу.
В цілому її образ був блискучим. Демі одягла чорний костюм з глибоким декольте. При цьому руки були повністю закриті. А доповнили такий яскравий образ масивні сережки.
Демі засвітила груди / instagram.com/ellehongkong
Демі засвітила груди / instagram.com/ellehongkong
Інші новини УНІАН:
- 42-річна популярна співачка порушила мережу "мокрими" фото
- Памела Андерсон вшосте вийшла заміж (фото)
- "Наодинці": Ані Лорак блиснула довгими ніжками в халатику
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram