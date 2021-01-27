Популярна модель Демі Роуз часто публікує в соціальних мережах відверті фотографії.
Читайте такожНайкрасивіша жінка в світі знялася топлес
Це одна з небагатьох моделей, яка вкрай рідко одягається. Найчастіше її можна побачити або в бікіні, або оголеною. А вся річ у тому, що на Демі в Instagram підписані понад 15 мільйонів осіб, які залишають їй захоплені коментарі.
Цього разу вона вирішила показати свої пишні сідниці великим планом. Дівчина позує в небесно-блакитному боді біля басейну. Вона присіла на одну ногу, а другу трохи висунула назад. За кілька годин фото набрало понад 450 тисяч лайків.
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram