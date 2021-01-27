Демі Роуз продовжує показувати шанувальникам пікантні знімки.

Популярна модель Демі Роуз часто публікує в соціальних мережах відверті фотографії.

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Це одна з небагатьох моделей, яка вкрай рідко одягається. Найчастіше її можна побачити або в бікіні, або оголеною. А вся річ у тому, що на Демі в Instagram підписані понад 15 мільйонів осіб, які залишають їй захоплені коментарі.

Цього разу вона вирішила показати свої пишні сідниці великим планом. Дівчина позує в небесно-блакитному боді біля басейну. Вона присіла на одну ногу, а другу трохи висунула назад. За кілька годин фото набрало понад 450 тисяч лайків.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич