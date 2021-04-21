Цей ювілей став першим для королеви, на якому немає її чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького. Він не дожив до ювілею дружини всього 11 днів і два місяці - до свого власного 100-річчя.

Королева Великобританії Єлизавета II вперше за більш ніж 70 років святкує день народження одна, без свого чоловіка принца Філіпа. Їй сьогодні, 21 квітня 2021 року, виповнилося 95 років.

Королева ніколи не відзначає день народження пишно саме в квітні, його святкування завжди проходило влітку, традиційно в другу суботу червня. Якраз на цей час припадав день народження її дорогого чоловіка Філіпа. У 2021 році королівська сім'я планувала відсвяткувати відразу два ювілеї – 95-річчя королеви і 100-річчя принца Філіпа, і провести масштабний парад Trooping the Colour - так звана церемонія виносу прапора, за яким монарх і її найближчі родичі спостерігають з балкона Букінгемського палацу. Члени сім'ї повинні були зібратися разом, як у старі добрі часи.

Після смерті чоловіка королеви 9 квітня сім'я занурилася в траур, і це одна з причин, через яку королева вирішила відмовитися від святкування.

Зазвичай день народження королеви 21 квітня знаменується холостим ударом гармат, але в цьому році його не буде. Вперше Єлизавета відмовилася від цієї традиції минулого року, коли десятки тисяч британців загинули від коронавірусу.

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Як пише Reuters, іменинниця буде перебувати у Віндзорському замку, а провідають її тільки родичі — вони посилено дотримуються обмеження по коронавірусу, щоб гарантувати безпеку королеви під час зустрічі з нею. За даними ЗМІ, це менш як 20 осіб.

Як пише The Telegraph, в плани Єлизавети II також входить приватний обід з близькими родичами.

Як пише видання Daily Mail, у зв'язку з трауром Букінгемський палац ухвалив рішення відкласти публікацію нового офіційного портрета королеви. Зазначимо, що його представляли щорічно в день народження Єлизавети протягом багатьох десятків років. 2020 рік став винятком, оскільки тоді день народження королеви Єлизавети потрапив у розпал першої хвилі пандемії коронавірусу.

До речі, від офіційного дня народження, який традиційно відзначають в червні з парадом і гуляннями, Єлизавета II теж відмовилася. Як пояснили джерела в палаці, таке рішення продиктувала пандемія.

Довідка УНІАН. Єлизавета II зійшла на престол в 1952 році, їй було 25 років. Її батько, Георг VI, отримав корону після того, як його старший брат зрікся престолу, щоб одружитися з розлученою американкою.

Вона є найстарішим з нині живих монархів. У 2015-му році королева побила рекорд тривалості перебування на британському троні, обігнавши свою прапрабабусю королеву Вікторію, яка була коронована у віці 18 років і правила 63 роки, сім місяців і два дні.

За роки правління Єлизавети II уряд Великобританії очолювали 14 прем'єр-міністрів, починаючи з Вінстона Черчілля і закінчуючи нинішнім главою уряду Борисом Джонсоном.

Традиція святкувати королівські дні народження двічі з'явилася ще в 1748 році за часів короля Георга II, який народився 9 листопада. Щорічно погода на його свято була занадто поганою, щоб проводити публічні заходи. Тоді було ухвалене рішення проводити народні свята влітку. Традиція прижилася. У 2021-му році парад буде скасований через пандемію коронавірусу.

Королева прожила з принцом Філіпом 73 роки - довше, ніж будь-хто з правлячої верхівки. Їх сімейне життя здавалася безхмарним, а про проблеми можна судити лише з чуток. Герцога Единбурзького поховали у Королівському сховищі каплиці Святого Георгія. Після смерті королеви тіло принца буде перенесено в меморіальну каплицю Георга VI, де буде спочивати і його дружина.

Королівська сім'я Британії: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко