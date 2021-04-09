У Великобританії помер чоловік Єлизавети II принц Філіп.

Чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп помер.

Про це повідомила королівська сім'я в "Твіттері".

Йому було 99 років. Філіп і Єлизавета були одружені 73 роки, у них четверо дітей.

«З глибоким сумом Її Величність королева оголошує про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Ірина Погоріла