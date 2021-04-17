Зазначимо, після смерті Філіпа 9 квітня 2021 року труна з його тілом була поміщена до приватної каплиці королеви в замку, яку він спроектував сам під наглядом за проєктом реставрації після пожежі на території 1992 року.

Королева Єлизавета II, можливо, більше не повернеться до Букінгемського палацу, як своєї постійної лондонської резиденції, а залишиться жити у Віндзорі.

Про це з посиланням на західні ЗМІ пише ТСН.ua.

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Видання Hello! Посилаючись на Daily Mail повідомляє, що королева назавжди переїжджає до Віндзорського замку після смерті свого чоловіка принца Філіпа. Монархиня повернеться в Лондона по роботі, але не буде зупинятися в палаці, а Віндзорський замок стане для неї постійною резиденцією.

Після смерті чоловіка принца Філіпа, саме Віндзорський замок буде мати більше значення для Єлизавети II. Хоча Її Величність як і раніше буде проводити літо в Балморалі і Різдво в Сандрінгемі, якщо ситуація з пандемією буде цьому сприяти.

Зазначимо, після смерті Філіпа 9 квітня 2021 року труна з його тілом була поміщена до приватної каплиці королеви в замку, яку він спроектував сам під наглядом за проєктом реставрації після пожежі на території 1992 року. Ця кімната знаходиться поруч з особистими апартаментами Її Величності, тому Філіп перебував поруч зі своєю дружиною весь цей час. Єлизавета II також була присутня поруч з чоловіком в останні години його життя.

Після церемонії прощання у Віндзорі, герцог буде похований в Королівському склепі каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, але це не буде його останній притулок. Зрештою, коли прийде час Єлизавети II, і вона покине цей світ, тіло Філіпа переведуть до меморіальної каплицю короля Георга VI, де він буде перебувати поруч зі своєю дружиною. У цій каплиці покояться батько Єлизавети II — король Георг VI, королева-мати Єлизавета і сестра принцеса Маргарет.

Смерть принца Філіпа

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Автор: Вікторія Гордієнко