Вона закликала пам'ятати тих, хто загинув за Україну.

Відома співачка Софія Ротару відреагувала на загибель пілота Андрія Пильщикова, більш відомого як "Джус", та інших захисників і захисниць України, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала "історію", в якій закликала пам'ятати героїв.

Супроводила вона такий напис на тлі поля з соняшниками свічками. Однак більше Ротару нічого не сказала.

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Відзначимо, артистка зазвичай не висловлює свої емоції. Вона найчастіше без слів публікує кадри війни і звірств, які росіяни влаштовують в Україні.

Загибель "Джуса" - що відомо

25 серпня в Житомирській області сталася авіакатастрофа з двома літаками L-39. В результаті загинули троє досвідчених українських пілотів - майор В'ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін і капітан Андрій Пильщиков.

Сьогодні, 29 серпня, пройшло прощання з "Джусом". Провести пілота в останню дорогу прийшли рідні, друзі та колеги.

Також кореспондент УНІАН повідомив, що церемонію прощання відвідав командувач повітряними Силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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