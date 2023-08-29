Відзначається, що попрощатися з Андрієм Пільщиковим прийшли десятки людей.

Церемонія прощання з відомим українським пілотом Андрієм Пільщиковим з позивним "Джус" проходить у Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ. Провести "аса" в останню дорогу прийшли рідні, друзі та колеги.

Кореспондент УНІАН повідомив, що церемонію прощання відвідав командувач повітряними Силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Також присутня мама "Джуса" та його дівчина Меланія Подоляк.

Варто відзначити, що "Джус " літав на МіГ-29. Він брав участь у повітряній обороні Києва та інших територій. Станом на 7 травня 2022 року він налітав 500 годин у бойових вильотах. Пильщиков мріяв побачити в українському небі горезвісні винищувачі F-16.

Загибель українських пілотів у Житомирській області - головні новини

25 серпня в Житомирській області сталася авіакатастрофа з двома літаками L-39. В результаті загинули троє досвідчених українських пілотів - майор В'ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін і капітан Андрій Пильщиков з позивним "JUICE". Справу розслідує ДБР.

29 серпня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що загиблим пілотам присвоїли військові звання.

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